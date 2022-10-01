يسري عبدالله وجمال القصاص يناقشان "نساء التفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر 2022، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "نساء التفاح" للشاعرة بهية طلب، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة الإعلامي عمرو الشامي.

وقد صدر ديوان "نساء التفاح" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويأتي بعد عدد من الأعمال الإبداعية المتميزة للشاعرة بهية طلب، من بينها دواوينها: "اعترافات عاشقة قروية، العشق تميمة جنوبية، تفاصيل ضد.. تفاصيل مع، قبل هروب أنجلينا جولي، بهية اسم للبكاء، أيام للموتى، طرق فاشلة لاستعادة الأحبة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي: "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.