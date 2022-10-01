يقظة ضابط وخطأ ساذج.. كواليس الإيقاع بعصابة ولاد العم لتجارة العملة بـ8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شقيقان وابن عمهما تركوا مسقط رأسهم بسوهاج قاصدين قاهرة المعز. استقر بهم الحال في حي العمرانية غرب الجيزة عبر إقامة محل لبيع مشغولات الفضة قبل أن يتحول لستار لنشاطهم غير المشروع.

في وقت متأخر من المساء، وبينما تجوب سيارة دورية أمنية شوارع دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، وقعت أنظار الضابط على سيارة تسير عكس الاتجاه ليشتبه في وجود أمر غير قانوني يحمله مستقلو المركبة.

هيئة الثلاثة تحوي بخوف يطبع على قلوبهم لتزداد شكوك الضابط. عملية تفتيش سريعة كانت كفيلة لتأكيد الشك وتحوله يقينًا. عثر على مبلغ 8 ملايين جنيه ليطرح قائد الدورية عليهم سؤالا واحدا: "مصدر الفلوس دي ايه.. جبتوها منين؟".

قبل أن يجيب المشتبه بهم، عدل الضابط عن مناقشتهم، وقرر اصطحابهم إلى ديوان قسم العمرانية وعرضهم على ضابط المباحث المنوط به نوبتجية المساء ليفرح الأخير "لقينا قضية تكسر ملل الليل الطويل".

أمام ضابط المباحث أقر المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية "يا باشا فلوسنا حلال.. احنا بنحل أزمة سيولة عملة صعبة في البلد".

تحريات الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية ومعاونيه الرائد هاني عجلان والنقيب فواز حسين، كشفت النقاب عن نشاط ذاك التشكيل. تبين أنهم ورابع "تربطهم به علاقة صداقة" يستغلون فارق سعر تغيير العملة في تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى إدارة مباحث الأموال العامة لتطوير مناقشة المتهمين.