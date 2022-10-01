وكيل الأزهر يهنئ بالعام الدراسي ويعلن استعداد المعاهد لاستقبال الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وكافة المسؤولين عن العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا الطلاب بضرورة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم، حيث إنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية.

وأكد أن الأزهر بجميع مسئوليه - وفي مقدمتهم - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يولون العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية اهتماما بالغًا، وأنهم حريصون كل الحرص على بذل قصارى جهدهم في حل التحديات التي يتعرض لها الطلاب أو المعلمون، ويتابعون بحرص بالغ التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي في قطاع المعاهد، من تهيئة المعاهد ونظافتها في كافة المحافظات، والعمل على توفير الأماكن الخاصة بالطلاب وتوفير الكتب الدراسية، وغيرها من الأدوات التي تعمل على توفير جو مناسب للتعليم سواء للطلاب أو المعلمين.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب والمعلمين، وجميع المسؤولين عن تسيير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، إلى الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري متميز، يحقق تقدمًا وتطورًا للمتعلمين، ويكسبهم المهارات والمعارف المتنوعة، ويراعي ميولهم وقدراتهم، ويحقق رضا أولياء أمورهم، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع والخير والتقدم لأزهرنا الشريف ووطننا الغالي.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استعداد قطاع المعاهد والإدارات المركزية التابعة له بمقره وبدواوين المناطق بجميع المحافظات، وكل العاملين بها، والعاملين بالإدارات التعليمية، من شيوخ المعاهد وجميع العاملين، وعلى رأسهم جميعًا المعلم فهو صاحب الرسالة التي لا يعلم قدرها إلا العلماء.