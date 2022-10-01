الكرملين: بوتين وملك البحرين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، هاتفيا، قضايا التعاون الثنائي، وأشارا إلى أن نظرتهما للوضع في الشرق الأوسط متقاربة للغاية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين الذي نقلت /تاس/ مقتطفات منه "ناقش الجانبان القضايا الحالية للتعاون الثنائي. وأعربا عن النية المتبادلة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جو تقليدي ودي ومتبادل المنفعة وبناءة".

وأضاف الكرملين أن "الجانبين اتفقا على أن نهج البلدين تجاه الجوانب الرئيسية للوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متقارب للغاية".

إلى جانب ذلك، اتفق الرئيس الروسي وملك البحرين على إقامة تعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء إجراءات منح البحرين صفة شركاء الحوار، والتي انطلقت في آخر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

وبحسب الكرملين، فإن الاتصال بدأ من الجانب البحريني.