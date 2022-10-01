بايدن: تسرب الغاز من خط نورد ستريم "عمل تخريبي متعمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 بأنه "عمد تخريبي متعمد"، وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد ما حدث.

وأضاف بايدن: "سنرسل الغواصين لمعرفة ما حدث على وجه الدقة.. لا نعرف ذلك بعد".

وأكد الرئيس الأمريكي: " دعوني أقول ذلك، إنه عمل تخريبي متعمد"، وهذه هى المرة الأولى التي يدلي فيها بايدن بمثل هذا التصريح.

وتعتقد السلطات في السويد والدنمارك أن انفجارين على الأقل بقوة عبوة ناسفة تزن ربما عدة مئات من الكيلوجرامات، قد تسببا في التسرب بخطي الأنابيب الواقعين تحت مياه بحر البلطيق.

واتهم بايدن روسيا "ببث معلومات مضللة وأكاذيب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حمل من قبل الغرب مسؤولية تسرب الغاز.

ودعا بايدن إلى عدم الإنصات إلى بوتين، مشيرا إلى أن مزاعم الزعيم الروسي "ليست حقيقية".