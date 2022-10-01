شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عزت يوزع 200 شنطة هدية من تنسيقية شباب الأحزاب لطلاب بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توزيع 200 شنطة هدية من التنسيقية كدفعة أولى لطلاب وطالبات بولاق الدكرور.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .