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تعرف على السير الذاتية للمقررين والمقررين المساعدين للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه مع إعلان أسماء المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطني، تنطلق مرحلة جديدة تحت شعار "المساحات المشتركة"، فيحمل المقررين والمقررين المساعدين على عاتقهم قضايا ومتطلبات عدةٍ مُقدمة من كافة الجهات؛ ليجتمعوا معًا وبمشاركة كافة فئات المجتمع، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية نحو الجمهورية الجديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى نُبذة من السيرة الذاتية للمقررين والمقررين المساعدين المحور المجتمعي كالآتى:

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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