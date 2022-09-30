شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| بوتر يعلن تجهيز البلوز لموقعة كريستال بالاس.. والكشف عن موعد عودة كانتي إلى الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 30 من سبتمبر.

تصريحات مثيرة من جراهام بوتر قبل مباراة كريستال بالاس.. تعرف عليها

صرح جراهام بوتر المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي عظة تصريحات صحفية مثيرة قبل مباراة كريستال بالاس المقرر أن تقام مساء الغد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشار جراهام بوتر: "فريقي أصبح مستعدًا بشكل جيد، الفريق بأكمله يود لعب مباراة الغد أمام كريستال، نحن متشوقون لهذه المواجهة".

وواصل:" عدم الفوز على كريستال بالاس في 7 مباريات؟ ذلك يظهر مدى صعوبة الدوري الإنجليزي، هنا يتم صناعة التاريخ، هذا حقيقي، نحن نتطلع إلى تغيير ذلك يوم السبت وكتابة تاريخ جديد مع هذا الفريق".

وأشار: "كل مدرب، بل وكل شخص لديه فكرة مختلفة عن هذه اللعبة، هذا ليس غريبًا وليس سيئًا أيضًا إنه شيء عادي، أكن الكثير من الاحترام لتوماس توخيل، وأنا لست في مجال مقارنة نفسي به أو بأي شخص آخر".

وعن غيابات الفريق: "نجولو كانتي ركض على العشب مرة أخرى، ربما يكون جاهز الأسبوع المقبل، لكن بالنسبة لمارك كوكوريلا، فقد كان يشعر بالآلام ولا أعتقد أنه سيكون جاهز للمشاركة قريبًا، وميندي يريد بعض الوقت للعودة".

واختتم: "أتطلع للعمل مع أوباميانج، استمتعت بالعمل معه خلال هذه الفترة القصيرة، إنه مهاجم ورجل جيد، مُركز دائمًا، ويريد اللعب والتسجيل، سنرى ما يمكننا فعله معه".

وفي ذات السياق، قال باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس عن بوتر مدرب تشيلسي: "هو مدرب كبير، وبالنظر إلى ما حققه من أداء خيالي مع فريق برايتون، فإنه يستحق تدريب أحد الفرق الكبرى بأوروبا، لقد حصل تشيلسي على مدرب رائع".

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

يقع تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس مساء الغد السبت الموافق 1 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث المباراة عبر شبكة ثم قنوات بين سبورتس الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.