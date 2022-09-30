30 سبتمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيساً لها، وذلك بعيد طلب الأخير من كييف وقف القتال.
وقال زيلينسكي في فيديو بث على الإنترنت إن «اوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.