زيلينسكي: أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيساً لها، وذلك بعيد طلب الأخير من كييف وقف القتال.

وقال زيلينسكي في فيديو بث على الإنترنت إن «اوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد».