انت الان تتابع خبر التربية تؤجل امتحان الغد إلى إشعار آخر - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات تقرَّرَ تأجيل امتحان يوم غدٍ (اللغة الفرنسية) إلى إشعار آخر".



وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".

