تعجيل ببدء الحرب العالمية الثالثة .. حرب روسيا وأوكرانيا تشتعل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن طلب أوكرانيا تسريع انضمامها لـ"الناتو" يمثل طلبا "للتعجيل ببدء الحرب العالمية الثالثة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، معتبرا الخطوة "غير قانونية وغير شرعية".

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "هذه أكبر محاولة لضم أراض أوروبية بالقوة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "حلفاء الناتو، لم ولن يعترفوا بأي من هذه الأراضي جزءا من روسيا"، داعيا كل الدول إلى رفض عملية الضم.

وأوضح أكبر مسؤول بالحلف أن الخطوة "تمثل أخطر تصعيد منذ بداية الحرب"، وتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.