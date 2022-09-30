بايدن يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه لن يخضع أمام بوتين، ولن يعترف بضمه أراض أوكرانية.

وقال بايدن، بوتين يختلق "الأكاذيب" باتهامه واشنطن تخريب خط نورد ستريم للغاز، و إن تصرفات بوتين تدل على أنه يعاني في حربه على أوكرانيا.

وأكد بادين، علي أنه لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته.

وأضاف بايدن: مستعدون للدفاع عن كل الحلفاء في الناتو من تهديدات روسيا.

ضم لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه رسميًا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن ضم لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه رسميًا إلى روسيا، اليوم الجمعة 30 سبتمبر.

وأعرب بوتين في خطابه أثناء مراسم توقيع اتفاقيات الانضمام بالعاصمة موسكو، عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتابع بوتين: «لا يمكن تغيير حقيقة انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991»، واصفا ذلك بـ«الكارثة الوطنية»، وتمثل هذه الأراضي الأربعة التي أعلن بوتين انضمامها اليوم إلى روسيا أكثر من 15 % الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين خلال خطابه: « لقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية.».

وتابع: «إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.»