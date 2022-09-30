انفجار خزان مياه أعلي سطح بنك الدم الإقليمي في الغربية.. والتحريات تكشف التفاصيل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انفجر خزان المياه المتواجد أعلى مركز الدم الإقليمي في منطقة سيجر دائرة مدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، وسقط من أعلى سطح المبنى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا ، يفيد بورود بلاغ بانفجار خزان مياه أعلي سطح بنك الدم بمنطقة سيجر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، وتبين من التحريات الأولية انفجار خزان مياه وسقوطه من أعلى سطح مبنى بنك الدم الإقليمي بمنطقة سيجر، بسبب ارتفاع ضغط المياه ودرجات الحرارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

جرى تحرير المحضر القانوني اللازم وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.