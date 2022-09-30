انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه دعوة للمتظاهرين والقوات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان.....

يؤكد القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً الإخوة المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.



وشدد القائد العام على التعليمات الصادرة سابقاً مراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكداً على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

ويهيب القائد العام بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي.



خلية الإعلام الأمني30 أيلول 2022