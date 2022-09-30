انت الان تتابع خبر يوفنتوس يضع عينه على نجم برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوفنتوس وجه أنظاره نحو التعاقد مع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، خاصة وأن الفريق الإيطالي يعاني كثيرا بهذه الجبهة.

وأضافت أن الثلاثي أليكس ساندرو ودانيلو وماتيا دي تشيليو، لم يتمكن من إقناع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي بقدراته.



وتابعت أن ألبا عانى في المقابل من عدم المشاركة بشكل أساسي مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث خاض مباراة واحدة أساسيا بالليجا.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة منفتح على السماح للاعبه بالرحيل في الفترة القادمة، خاصة وأن البارسا يرغب في التخلص من راتبه.

