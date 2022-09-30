شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يوجه دعوة للأحزاب: دعونا نجتمع لتحديد أولويات العمل الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الأحزاب ستكون سببا رئيسيا لإنجاح الحوار الوطني، لذلك عقدنا الجلسات النقاشية في حزب أبناء مصر مع الأحزاب المختلفة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل الوطني والوصل إلى مساحات مشتركة بين الأحزاب.

جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية السادسة عشر لأحزاب الحوار الوطني، والتي ينظمها حزب أبناء مصر، بمشاركة قيادات الحزب ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

وأكد بركات، أن الأحزاب والقوى السياسية هي أساس الحوار الوطني، لذلك يجب أن تكون جميعها ممثلة وحاضرة في الحوار مع السلطة خلال الحوار الوطني.

ووجه رئيس حزب أبناء مصر، دعوة لجميع الأحزاب السياسية، قائلا: "دعونا كأحزاب سياسة نجتمع ونضع رؤيتنا وتصورتنا ووجهة نظرنا للخروج من الأزمات الحالية وإعداد بيان للتاريخ في هذا الشأن"، وهو ما استجاب له رؤساء أحزاب الائتلاف الوطني الحاضرين.

وبالحديث عن موضوع الجلسة النقاشية وهو المؤتمر الاقتصادي الأول الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قال المهندس مدحت بركات، إن الرئيس دعا لهذا المؤتمر بهدف وضع حلول عاجلة وسريعة للازمة الاقتصادية دون انتظار نتائج الحوار الوطني.

وأردف بركات: "نحتاج إلى أن يكون المؤتمر الاقتصادي عالميا بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ونحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص ويكون له دور في اتخاذ القرار وليس فقط مشارك في المشروعات".