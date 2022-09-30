شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تعلن التقدم بخطة لفرش مساجد بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن استلام فرش مسجد عوينه بمحافظة البحيرة، بناء على الطلب المقدم منها إلى وزير الأوقاف لفرش مجموعة من المساجد.

كما أكدت النائبة رشا فايز كليب أنها قدمت خطة لفرش مجموعة من مساجد المحافظة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.