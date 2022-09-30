شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتحدي طموح توتنهام لمواصلة إعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأسباني أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن صعوبة مواجهة توتنهام، فى الجولة التاسعة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز، يأتي ذلك فى ظل تقديم الفريق الخصم مستويات ونتائج رائعة فى الفترة الأخيرة، وضعته فى المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة.

وأكد أرتيتا أن هدف الفريق واضح وهو الفوز فى هذه المواجهة، لا سيما أن الفوز سيكون له العديد من المكاسب للفريق، على رأسها إبعاد توتنهام من صراع الصدارة بعض الشئ، ومواصلة إحتلال صدارة جدول ترتيب المسابقة، على أمل أن يقوم اليونايتد بتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة السيتي على الجانب الآخر.



توتنهام يمتلك فرصة ذهبية لإعتلاء الصدارة!

ويمتلك توتنهام أيضًا فرصة قوية فى إعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بنهاية الجولة التاسعة، بشرط فوز الفريق على أرسنال فى المقابلة المنتظرة، إضافة إلى إلحاق اليونايتد الهزيمة الأولي للسيتي فى صراع الصدارة، الشئ الذي يضع كتيبة المدرب الإيطالي كونتي فى صدارة البيرميرليج.



رقم إيجابي لتوتنهام قبل مواجهة أرسنال

وبالنظر إلى أرقام فريق توتنهام فى الموسم الحالي، فإن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة فى الإطار المحلي هذا الموسم، حيث نجح الفريق فى تحقيق 5 إنتصارات والتعادل فى مباراتين، خلال 7 لقاءات خاضهم الفريق، مع الوضع فى الإعتبار أنه تم تأجيل مباريات الجولة الثامنة.



موعد مباراة أرسنال وتوتنهام القادمة

ومن المنتظر أن يستضيف أرسنال غريمه العنيد توتنهام غدًا السبت فى تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة بشكل حصري عبر سلسلة قنوات بى إن سبورت القطرية، كعادة منافسات الدوري الإنجليزي.