بوتين يتحدى الغرب ويضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.. ورد فعل قوي من بايدن

الشارقة - اميمة ياسر - وقع الرئيس الروسي، فلادمير بوتين على وثائق ضم بلاده لأربعة أقاليم أوكرانية.

وقال بوتين إن أقاليم "لوهانسك" و"دونيتسك" و"زابوريجيا" و"خيرسون" هي الآن جزء من روسيا، وذلك خلال مراسم متلفزة.

وشدد بوتين على أن المواطنين في تلك المناطق هم الآن "مواطنونا إلى الأبد".

وشبك بوتين يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم "روسيا! روسيا!".

وقال بوتين إن الحكومة الأوكرانية يتعين عليها الموافقة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأضاف: "إننا مستعدون لذلك".

وأكد أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع أوكرانيا، فيما يتعلق بالمناطق التي تم ضمها، مستشهدا باستفتاءات جرت في تلك المناطق، حتى لو تم رفضها على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية.

لكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي رد اليوم الجمعة بأن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا.

كانت روسيا قد أجرت استفتاءات في أربع مناطق، في الأسبوع الماضي، قالت إنها أظهرت تأييد أغلبية ساحقة لصالح مغادرة أوكرانيا والانضمام إلى موسكو.

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، ووصفها بأنها قائمة على "الاحتيال"، وأكد البيت الأبيض أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا بعد إعلان ضمها لمناطق أوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".