السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الجمعة/- عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.