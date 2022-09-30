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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في أفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعربت المملكة العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الجمعة/- عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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