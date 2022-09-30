عادت من الخارج لتتسلم جثته.. مأساة أم سقط صغيرها من الخامس بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خرجت الأم تاركة صغيرها بمفرده على أمل ألا تتأخر بالخارج. لم يدر بخلدها ولو برهة بأنها قد تدفع ثمن تلك الخطوة. ثمن سيظل قلبها يعتصر على فقدان فلذة كبدها بعد سقوط من علو أودى بحياة الطفل.

بلاغ تلقاه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات الحكومية باستقبال طفل مصابا بكسور متفرفة واشتباه نزيف في المخ فارق على أثرها الحياة.

وجه العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة بشارع ترسا وسماع أقوال أسرة الطفل المتوفي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، بينت أن الطفل كان يلهو بالمنزل في غياب الأم، وصعد إلى الشرفة فاختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.