خلال استحمامه مع الحصان.. مصرع مواطن غرقًا في ترعة الباجور بكفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقى شخص مصرعه ونفق حصانه، غرقا في ترعة الباجورية، بنطاق قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، أثناء الاستحمام إذ جرفهم التيار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بغرق ناصر مجدي، في العقد الثالث من عمره، أحد المتجولين في جمع أوراق الكرتون، بترعة الباجورية بنطاق قرية الدلجمون، التابعة إلى مركز كفر الزيات، ونفوق حصانه أثناء استحمامه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة واستخراج الحصان من الترعة بعد نفوقه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، بواسطة سيارة إسعاف، والحصان بواسطة الطب البيطري.

وتبين من التحريات أنه أثناء نزول المتوفى مصطحبا الحصان في الترعة بهدف الاستحمام غرق بسبب عدم إجادته السباحة.

جرى تحرير محضر حول تفاصيل الواقعة وكذلك إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.