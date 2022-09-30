هاتف عملاق من شاومي.. Civi 2 بكاميرا سيلفي مذهلة ومواصفات خارقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت شركة شاومي الصينية التي تحتل الترتيب الثالث عالميا في قائمة المصنعين، هاتفها الذكي الجديد Civi 2، ويمتلك الهاتف مواصفات خارقة في التصوير، خاصة كاميرا السيلفي.

يأتي هاتف شاومي Civi 2 بكاميرا أمامية مزدوجة العدسات، كل واحدة بدقة 32 ميجابكسل، ويأتيان داخل ثقب مزدوج، في منتصف الشاشة تماماً.

أما الكاميرا الخلفية، فإنها ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية PDAF، والثانية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل، والثالثة للماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وفقا لموقع GSMARENA.

لا تتوقف مزايا الهاتف عند التصوير، فتصميمه مختلف كليا عن الهواتف الشائعة حاليا، ومصنوع بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم. وجاء تصميم الكاميرات الخلفية داخل دائرة واسعة.

نقطة التفوق الثانية، هي الشاشة التي تأتي من نوع أموليد بمقاس 6.55 بوصة، تدعم تقنية HDR10 بلس، مع تردد 120 هيرتز، وقوة سطوع حتى 1000 شمعة.

يعمل شاومي Civi 2 بنظام تشغيل أندرويد 13، مع معالج سنابدرجون 7GEN 1، بمعيارية 4 نانومتر، وخيارين للذاكرة الداخلية 128 جيجا أو 256 جيجا، وخيارين للذاكرة العشوائية الرام 8 جيجا و12 جيجا.

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، كما أنه يدعم تقنيات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و NFC.

ويبلغ سُمك الهاتف الذكي Civi 2 7.23 ملم فقط، بينما يبلغ وزنه 172 جراما، ما يعني أنه الأكثر نحافة والأخف وزنا بين منافسيه.

ويتضمن الهاتف بطارية سعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

ويتوفر الهاتف Civi 2 الجديد بأربعة ألوان، هي: الأسود والأزرق والبنفسجي والفضي.

ويبلغ سعر الهاتف عالميا، 350 يورو، ولم يتحدد سعره أو موعد طرحه في مصر.