أغلقت بعد 84 عامًا من انطلاقها.. أشهر مذيعي BBC"عربي" في 8 عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قرَّرت "بي بي سي" إغلاق البث الإذاعي بعشر لغات وإغلاق حوالي 382 وظيفة في قسم الخدمة العالمية في محاولة لتوفير أكثر من 28 مليون جنيه إسترليني من النفقات السنوية لخدماتها الدولية، حيث إنه من بين الأقسام التي أعلن إغلاقها إذاعة بي بي سي العربية بعد 84 عاما من انطلاقها، بالإضافة إلى البث الإذاعي بعدد من اللغات منها الفارسية والصينية والبنغالية.

وينشر "الخليج 365" قائمة مذيعي راديو بي بي سي العربي عبر 8 عقود من عملها، فكان أحمد كمال سرور، أول مذيع يقرأ نشرة في بي بي سي العربية في عام 1938، وحسن الكرمي، الذي التحق بالقسم العربي في بي بي سي العربية مراقبًا للغة حتى عام 1968، كما أعد وقدم برنامجه المعروف قول على قول، والذي استمر في تقديمه ثلاثين عامًا متتالية.

وكان من بينهم عيسى صباغ، من أوائل المذيعين في بي بي سي العربية، وإبراهيم عبدالله وماجد سرحان الذي عرفته أجيال من مستمعي البي بي سي مذيعًا للأخبار ومقدمًا للبرامج الإخبارية طوال ما يقرب من ثلاثين سنة، ومصطفى عبدالله وعمر ابراهيم الدسوقي وسامي حداد، كان أحد مقدمي البرامج الإخبارية.

وكذلك جميل عازر، الذي عمل مترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية في بي بي سي العربية بين عامي 1965 و1975 وعمل في المؤسسة إلى عام 1994 وأحمد فتحي، من أول مذيعي الأخبار ومديحة المدفعي، مذيعة الأخبار في أوائل الستينيات وأفتيم قريطم قدم البرامج الرياضية في بي سي عربي على مدى 45 عامًا إلى جانب الكثير من البرامج السياسية والنشرات الإخبارية وماهر عثمان، مقدم الجولات الإخبارية في السبعينيات والثمانينيات ومحمد الأزرق، مذيع الأخبار في السبعينيات والثمانينيات وهدى الرشيد، مذيعة الأخبار التي انضمت إلى بي بي سي في أواسط السبعينيات وسالم كايد العبادي انضم إلى بي بي سي عام 1987 وقدم برامج منها "حول العالم العربي" وعالم الظهيرة" الإخباري وسلوى جراح، التي التحقت بالقسم العربي في أواخر السبعينيات وحسام شبلاق، مذيع الأخبار الذي التحق ببي بي سي العربية في أواخر السبعينات وأيوب صديق، احد الأصوات المعروفة في راديو بي بي سي في الثمانينيات والتسعينيات والمذيع رشاد رمضان، الذي بدأ العمل في بي بي سي العربية في منتصف السبعينيات ومحمود المسلمي، الذي التحق براديو بي بي سي العربي في أوائل التسعينيات وفؤاد عبدالرازق، الذي التحق ببي بي سي في عام 1986 محمد صالح الصيد، مذيع الأخبار الذي التحق ببي سي العربية في أواخر السبعينيات وعلي أسعد، مذيع الأخبار الذي التحق بالإذاعة في الثمانينيات ونورالدين زورقي.

وذكرت "بي بي سي" أن قرارها يتماشى الخطة مع استراتيجية بي بي سي لتطوير الإنتاج الإعلامي بشكل يتماشى مع التكنولوجيا الرقمية ومدى تأثيرها على الجمهور، حيث تسعى إلى أن تبقى مؤسسة حديثة، مواكبة لتغيرات العصر ومتطلباته تحقق أكبر عائد نظير ما تتلقاه من رسوم، موضحة أنه رغم أن الخدمات باللغات الأجنبية ستقلص لكنها لن تغلق تمامًا إذ سيتمكن جمهورها من متابعة المحتوى عبر الإنترنت.

وتضمنت المقترحات التي أعلنتها: نقل خدمات بسبع لغات من الإعلام التقليدي مثل الراديو والتلفزيون إلى الرقمي فقط عبر الإنترنت، وهذا يعني أن ما يقرب من نصف جميع خدمات اللغات الـ41 ستكون رقمية فقط، وستعمل في محاولة لمواكبة العصر على التركيز على الإعلام الرقمي بما في ذلك خدمة البودكاست أو المدونات الصوتية، وسيستمر في المرحلة الحالية البث التلفزيوني المجدول باللغتين العربية والفارسية.

وأعلنت أنها ستولي بي بي سي جزءً كبيرًا من اهتمامها للبرامج الإعلامية الهادفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على البرامج العلمية والثقافية وتوجه الاهتمام إلى المرأة والشباب، كما ستعطي عناية خاصة للبرامج الوثائقية.

وأكدت أنها ستحافظ بي بي سي على دورها في تقديم الأخبار لمئات الملايين من جمهورها خاصة في البلدان التي تعاني من نقص المعلومات، مشيرة إلى أنها ستقدم لجمهورها ما يحتاجه من معلومات خلال الأزمات وستستمر في تقديم الخدمة الإعلامية بأكثر من 40 لغة كما قالت ليليان لاندور مديرة الخدمة العالمية.