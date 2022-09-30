لاعب فاركو ينهي حياة مسن على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على لاعب بنادي فاركو؛ لاتهامه بقتل مسن بالخطأ بعدما صدمه بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تحريات العقيد مروان مشرف مفتش فرقة الشيخ زايد، بينت أنه في أثناء عبور مسن الطريق صدمه اللاعب أحمد إبراهيم، لاعب بنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري، ما أسفر عن وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، ومعاونيه النقيب عمرو شقوير من ضبط اللاعب الذي نفى تعمده: "ماكنش قصدي.. مرة واحدة لقيته قدامي مالحقتش أفاديه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر إلى النيابة العامة للتحقيق.