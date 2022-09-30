شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن مواجهة مانشستر سيتي القادمة، حيث أكد على صعوبة المواجهة بكل تأكيد كباقي مباريات الدوري الإنجليزي، ولكن شدد على سياسة الفريق الواضحة وهي الفوز فى كل مباراة أيًا كان المنافس، وهي الثقافة التي استطاع المدرب غرسها فى اللاعبين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف تين هاج أن الفريق يسعي لمواصلة النتائج الجيدة الذي يقدمها فى الآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد الفوز على ليفربول فى الجولة الثالثة من منافسات البيرميرليج هذا الموسم، خاصة أن اليونايتد لم يتعرض لأي فقدان للنقاط فى المسابقة منذ مباريات الجولة الثالثة.



تين هاج يكشف طريقة إيقاف هالاند

وواصل المدرب الهولندي تين هاج أنه يعلم جيدًا إمكانيات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، كما أشار إلى أنه يثق فى القدرة الدفاعية لفريقه فى إيقافه، ولكن أكد فى الوقت نفسه أن المهاجم النرويجي ليس هو الوحيد الذي يمثل مصدر خطورة للفريق السماوي، مشيرًا إلى أنه سيلعب أمام أفضل الفرق من ناحية المنظومة الجماعية والمتمثلة فى السيتي.



موعد مباراة السيتي ويونايتد المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد القادم، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.