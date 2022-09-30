ميلوني: لا قيمة للضم الروسي لمناطق أوكرانية

جورجيا ميلوني (أ ف ب).

أشارت جورجيا ميلوني، المتوقع على نطاق واسع أن تصبح رئيسة لوزراء إيطاليا الشهر المقبل، إلى أن التحرك الروسي بضم أربع مناطق أوكرانية «لا قيمة قانونية أو سياسية له».

وأضافت في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة... التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها»، وحثت الغرب على الوحدة في مواجهة تصرفات موسكو.

وأعلنت روسيا اليوم ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون بعد إجراء ما أسمتها باستفتاءات في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا. وتقول الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريا ولا يمثل رأي سكان هذه المناطق.