30 سبتمبر , 2022 بوتين وقّع على وثائق ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا (أ ف ب). وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الجمعة على وثائق لضم أربع مناطق أوكرانية إلى بلاده في حفل بثه التليفزيون. وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون بعدما أجرت ما وصفته باستفتاءات في هذه المناطق المحتلة بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسرياً.

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