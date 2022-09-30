30 سبتمبر , 2022
روما: أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها ألغت ضرورة الالتزام بوضع الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إنه لن يتم تجديد الأمر الخاص بوضع الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء أجله اليوم. لكن تم تمديد إلزامية وضعها في المستشفيات ودور الرعاية.
وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ايطاليا.. إلغاء ضرورة وضع الكمامات في وسائل النقل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.