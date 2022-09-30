ايطاليا.. إلغاء ضرورة وضع الكمامات في وسائل النقل العام

روما: أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها ألغت ضرورة الالتزام بوضع الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه لن يتم تجديد الأمر الخاص بوضع الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء أجله اليوم. لكن تم تمديد إلزامية وضعها في المستشفيات ودور الرعاية.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020.