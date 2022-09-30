انت الان تتابع خبر تعليق غاضب من زيلينسكي بعد الضم الروسي لأراضيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي في بيان إن "أوكرانيا عملت على توثيق علاقاتها بالنيتو وبدأنا إجراءات للانضمام إلى الحلف على غرار السويد وفنلندا".

وأضاف "اتخذنا خطوة حاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام السريع إلى النيتو" مؤكداً أن "بلاده لن تفاوض روسيا ما دام رئيسها فلاديمير بوتين في السلطة".



في الأثناء، أعلنت الرئاسة الأوكرانية عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع برئاسة زيلنسكي بحث التصدي لمحاولات روسيا ضم أراض أوكرانية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع القادة السياسيين لمناطق خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوغانسك اتفاقيات الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

وقال بوتين خلال كلمته بمراسيم التوقيع إن "خيار أهالي المناطق الأربع هو الانتصار مع الوطن الروسي وهم أصبحوا مواطنين روساً إلى الأبد بعد تعرضهم لسنوات من الحصار والكراهية".

