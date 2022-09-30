شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكشف عن أسباب إستخدامه قدميه فى الكرات العرضية بدلًا من رأسه! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب غريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سبب إستخدامه لقدماه فى التعامل مع الكرات العرضية العالية بدلًا من رأسه، خاصة أن إستخدامه لرأسه في مثل هذه الأوضاع سيكون أسهل على اللاعب، نظرًا لطوله اليافع.

ليجيب هالاند ضاحكًا: بأنه يتمتع بساقين طوليتين، إضافة إلى أنه إعتاد على التسجيل بهذه الطريقة فى التدرببات، وأضاف أن النتيجة واحدة فى النهاية وهي تسجيله للأهداف، كما أشار إلى أنه إذا كانت لديه هذه الميزة بالقفز عاليًا بقدماه فإذا ما المانع من تجربة ذلك.



هالاند يعلق على مواجهة اليونايتد القادمة

وأكد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند أن مباراة اليونايتد القادمة، ستكون مثيرة للغاية، لا سيما أنها تجمع بين فريقين من مدينة واحدة وهي مدينة مانشستر، مما يعطي للمباراة أهمية جماعيرية وإعلامية كبيرة، إضافة إلى نتائج كلا الفريقين الجيدة فى الأسابيع الأخيرة من البيرميرليج.

وشدد على أهمية مواصلة فريقه للإنتصارات فى الفترة القادمة، لمحاولة تخطي أرسنال فى ترتيب جدول المسابقة، وإحتلال صدارة المسابقة قبل منافسات دوري الأبطال، الأمر الذي سيكون له دور نفسي جيد للفريق قبل مواجهات المرحلة القادمة الصعبة، مشيرًا إلى أنه سيسعي جاهدًا لمواصلة التهديف.



موعد مباراة السيتي ويونايتد المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد القادم، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.