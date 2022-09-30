شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: تتويج الرئيس السيسي بجائزة الأولمبياد الخاص لجهوده مع ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، أمس الخميس، تعكس ما قام به الرئيس من جهود غير مسبوقة لصالح ذوى القدرات الخاصة ورعايتهم فكان الأب الراعى لحقوقهم ورغباتهم.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى اعتبر عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وصدر فى هذا العام القانون رقم 10 للأشخاص ذوى الإعاقة، بعد تعديلات غابت عنه لمدة تصل ل٤٣ عام.

وأوضح أنه يشمل ما يصل إلى مائة تميز ومكتسب لصالحهم، بينما السابق كان به ميزة واحدة فقط وهى نسبة تشغيل 5% ولم تكن مفعلة بالشكل الكافى، مشيرا إلى أن حصوله على تلك الجائزة والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم له، تأتى تتويجا لجهوده التى قام بها من أجل أبنائه والعمل على دمجهم بالمجتمع بشكل فعال، وتبنى برامج فى مختلف المجالات لتشجيعهم واحتضانهم بإتاحة استثمار قدراتهم فى كل المجالات.