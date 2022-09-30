ذهبوا للملاهي ولم يعودوا.. اختفاء 3 أطفال أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة عقب خروجهما من منزلهما للتوجه لأحد الملاهي.

واختفى الأطفال عقب استقلالهم مركبة "توك توك"، حتى وصلوا إلى الملاهي وعقب انتهائهم من اللعب خرجوا ولم يعودوا لمنزلهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتوالي أجهزة الأمن جهودها في العثور عليهم.

تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص، بلاغًا من أب وأم بتغيب أطفالهما الثلاثة، وهم "يوسف 11 عامًا، وعبد الرحمن 6 سنوات، وبسنت عامين"، منذ أول أمس الأربعاء.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة العثور على الأطفال وتوصلت التحريات إلى أن الأطفال كانوا يستقلون توك توك لتوصيلهم إلى إحدى الملاهي وقاموا باللعب ببعض الألعاب ثم خرجوا نحو الطريق الرئيسي للعبور للجانب الآخر.

وكشفت كاميرات المراقبة الأطفال الثلاثة من الخلف وهم يعبرون الطريق إلا أن كاميرات الجانب الآخر من الطريق لم تظهر لحظة عبورهم من الأمام.

وتبين من التحريات وسؤال الأب والأم أنهما يذهب كل منهما إلى عمله حيث يعمل الأب استروجي موبيليا في أحد المحال بينما تخرج الأم للعمل أيضًا لمساعدة الزوج.

وتقوم اجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم وتكثف الجهود للعثور عليهم وإعادتهم لأسرتهم.