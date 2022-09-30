رئيس جامعة الإسكندرية لخريجي الهندسة: أنتم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إن خريجي كلية الهندسة هم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الجامعة إن مهنة الهندسة هي في الأساس للبناء والإنماء ومن يعرف قيمة البناء لا يمكن أن تمتد يده للهدم، مؤكداً أن الطلاب الخريجين سوف يشعرون بقيمة ما قاموا بدراسته داخل أروقة كلية الهندسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 76 لطلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، بملاعب كلية الهندسة، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وأشار إلى استراتيجية جامعة الإسكندرية في التوسع بشكل كبير في إنشاء درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية في كافة التخصصات المختلفة لزيادة تنافسية خريجي جامعة الإسكندرية عالميا.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أن أسر الطلاب هم من يستحقوا الشكر والتقدير لمساندتهم لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن قطاع التعليم والبحث العلمي شهد اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أسفر عن تطور كمي وكيفي في هذا القطاع، عن طريق خلق كيانات مؤسسية تدعم البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية.

وأضاف أن كلية الهندسة من الكليات العريقة التي استطاعت ضخ دماء جديدة في سوق العمل المصري، حيث شاركت في كافة المشروعات القومية الكبر ى التي تقام في الجمهورية الجديدة.

ولفت نائب المحافظ أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدد هائل وغير مسبوق من المشروعات القومية والاستراتيجية مما عزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبدوره، أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، أن الطلاب بمجرد تخرجهم من هذه الكلية العريقة، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذا الصرح العظيم، وأن هذه الكلية هي من قامت بإعدادهم لصناعة تاريخهم ونجاحهم.

وقام الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، بحلف اليمين لخريجي كلية الهندسة، داعياً إياهم أن يكونوا خير سفراء للكلية والمجتمع من خلال مشاركتهم في كافة المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها.