إزالة فورية لـ5 حالات تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل محافظة جنوب سيناء شن حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتحرك الفوري عند رصد أي حالات تعد وإزالتها في المهد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وجرى رصد 5 حالات تعد على أملاك الدولة بمدن طور سيناء، ودهب، وقامت الجهات المسئولة بالتعامل الفوري لإزالة هذه التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

قال العميد هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى شن حملة عاجلة لإزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة بقرية الوادي التابعة للمدينة فور رصد أشخاص يقومون بالبناء في موقعين مختلفين بالقرية، وذلك استكمالًا لحملة الإزالات فى المهد.

وأوضح رئيس مدينة طور سيناء في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أنه جرى الدفع بمعدات النقل الثقيل للمدينة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبراهيم سمير رئيس القرية، وتبين وجود حالتي تعدي بالقرية على مساحة إجمالية تصل إلى 9 آلاف متر، إحداهما بمساحة 6 آلاف متر مربع، والأخرى 3 متر مربع، وهذه الإزالات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأسمنتي.

ومن جانبه قال اللواء عبد الله الديب، رئيس مدينة دهب، إنه جرى التعامل الفوري مع 3 حالات في المهد بينهم إزالة مضربين طوب أسمنتىي، أحدهما خلف مكتب بريد بمنطقة العصلة، والآخر بجوار محطة الصرف الصحي، إضافة إلى إزالة سور بالطوب الأسمنتي خلف الإدارة التعليمية على مساحه3 أمتار، وبارتفاع 3 أمتار.

وتابع رئيس مدينة دهب، كما جرى إزالة الإشغالات العشوائية بشارع العصلة الرئيسي، حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة.