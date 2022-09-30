انت الان تتابع خبر عادل إمام يدافع عن سعيد صالح بعد تصريحات فكري صادق (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الزعيم عادل إمام تضامنه مع صديقه الراحل الفنان سعيد صالح، بعد تصريح فكري صادق الذي قال عنه "ممثل عادي وفيه زيّه كتير".

ونشرت صفحة عادل إمام على موقع "فيسبوك" صورة للزعيم وسعيد صالح من أحد الأفلام المشتركة بينهما، مع قلب أحمر من دون تعليق على الصورة.



وأدلى الفنان فكري صادق بتصريحات تليفزيونية حول رأيه في سعيد صالح كفنان، وتطورت الأزمة بعد ظهور تسجيل صوتي منسوب له يتحدث فيه عن تعاطي سعيد صالح المخدرات.

وفي وقت سابق، قررت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الراحل سعيد صالح، مقاضاة الفنان فكري صادق بسبب تصريحاته.