انت الان تتابع خبر مرة أخرى.. ناسا تقرر تأجيل عملية إطلاق مركبة Dragon الفضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل إطلاق مركبة Crew Dragon مرة أخرى، وليوم إضافي بسبب إعصار إيان الذي ضرب منطقة إطلاق المركبة في فلوريدا".

وأضاف البيان "إطلاق المركبة كان من المفترض أن يتم في 3 أكتوبر القادم من قاعدة كانافيرال في فلوريدا، وبسبب الإعصار المذكور تقرر تأجيل العملية إلى 4 أكتوبر، وبعدها تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 5 أكتوبر، ليس قبل الساعة (19:00 بتوقيت موسكو)، وفي حال لزم الأمر فإن الخبراء في ناسا يدرسون احتمالية تأجيل الإطلاق إلى الفترة ما بين 6 و9 أكتوبر".



وأشارت ناسا إلى "أن تأجيل عملية الإطلاق أكثر من مرة سببه تحرك الإعصار عبر منطقة ولاية فلوريدا، لذا سيواصل الخبراء مراقبة الأحوال الجوية وسيعدلون موعد الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

