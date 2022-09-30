مطالب برلمانية للحكومة بإعداد مشروع قانون يخص البرامج المميزة بالجامعات

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم حزمة من التوصيات للحكومة فى قطاع التعليم الجامعى، ومنها ضرورة قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإعداد مشروع قانون يخص البرامج المميزة بالجامعات، وذلك للعمل على إيجاد موارد ذاتية للجامعات.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم قبل الجامعى للسنة المالية الجديدة 2022/2023.

يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النوابحددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.

يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.