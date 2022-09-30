انت الان تتابع خبر خلال يوم.. حصيلة حوادث الحرائق في 5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد حوادث الحريق المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت (37) حادث حريق، فيما لم تسجل أي وفيات أو إصابات بشرية، بينما بلغ عدد واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة (1)".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بأحكام السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات ومواد وفحم الأراكيل مشيد من ألواح الجينكو مخالف لتعليمات السلامة في منطقة التاجي قرب الجسر الدوار في العاصمة بغداد".

وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل عدد من المحال التجارية تجاوز في سوق الاسكان في محافظة بابل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

ولفت البيان إلى، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني أنقذت سائق عجله نوع النترا خصوصي بعد اصطدامها بعامود كهرباء في منطقة جديدة الشط في محافظة ديالى مع تأمين نقل المصاب إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".



وتابع، "فرق إنقاذ الدفاع المدني أنقذت 6 مصابين نتيجة حادث سقوط عجلة نوع دوج من أعلى جسر الكزيزة في محافظة البصرة، حيث اضطرت فرق الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج المصابين وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها".

وأوضح البيان، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل بستان بقضاء القلعة منطقة سيد كريم في محافظة ذي قار دون تسجيل إصابات بشرية".

