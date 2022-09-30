انت الان تتابع خبر طقس الأيام الأربعة الأولى من تشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليومي السبت والاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".



وبين أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".