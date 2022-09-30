انت الان تتابع خبر مزحة على "تيك توك" تطيح بنائب رئيس شركة أبل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوكالة أشارت إلى أن الشركة اتخذت القرار بحق بلفينز، بعد تلقيها عشرات التقارير والشكاوى من مئات الموظفين، بشأن فيديو تم تحميله في 5 أيلول الجاري، تحدث خلاله مازحاً حول مداعبة "النساء ذوات الصدور الكبيرة" من أجل لقمة العيش.وأظهر الفيديو الذي نشره الناشط دانيال ماك، عندما كان يتجول ويسأل مالكي السيارات باهظة الثمن عن مهنتهم، فوجد بلفينز البالغ من العمر 55 عاماً، بينما يوقف سيارته "Mercedes-Benz SLR McLaren" التي يبلغ ثمنها 500 ألف دولار.

وسأل ماك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" عما يفعله من أجل لقمة العيش، فأجاب بلفينز مازحاً: "لدي سيارة باهظة، ألعب الغولف وأحب النساء ذوات الصدور الكبيرة، لكنني آخذ عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرئيسية".



ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها، إن بعض موظفي "أبل" أبلغوا الموارد البشرية بخصوص الفيديو، ليصبح الموضوع محل نقاش في الأسابيع الأخيرة.

المصادر أشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، ومدير العمليات جيف ويليامز، كانا من بين أولئك الذين أغضبتهم المزحة.

وجرى التقاط الفيديو في 18 آب الماضي، في معرض سيارات حضره بلفينز في بيبل بيتش، كاليفورنيا.

الوكالة أوضحت أن بلفينز يبدو قد اقتبس حديثه من فيلم آرثر الذي عرض عام 1981، حيث تصف الشخصية الفخرية مسيرتها على النحو التالي: "أنا أتسابق في السيارات وألعب التنس وأحب النساء، لكن لدي عطلة نهاية الأسبوع وأنا مديري الخاص".

في السياق، أكد بلفينز الذي عمل في عملاق التكنولوجيا لمدة 22 عاماً، أنه طرد بسبب الحادث وقدم اعتذاراً عن أفعاله.

وشغل المسؤول مؤخراً منصب نائب رئيس المشتريات في "أبل"، حيث قدر راتبه بين 273 ألف دولار و377 ألف دولار.

