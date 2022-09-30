انت الان تتابع خبر وثيقة رسمية تكشف سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأميرة آن، التي رافقت نعش الملكة أثناء نقله من بالمورال إلى لندن عبر إدنبرة: "كنت محظوظة لمشاركة آخر 24 ساعة من حياة والدتي العزيزة".

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صفحات ومقاطع مما كتبه عالم الفلك الفرنسي، نوستراداموس وما تنبأ به في عدد من المواضيع منها موعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.