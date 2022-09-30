الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله/تل أبيب- (د ب أ)

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي تسعة فلسطينيين مطلوبين لديه ليلة أمس الخميس، في مداهمات بالضفة الغربية، وفقا لتقرير أصدره الجيش.

وبحسب التقرير، الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست " الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، داهمت قوات إسرائيلية مخيم الجلزون للاجئين لاعتقال شخص مشتبه بتورطه في "نشاط إرهابي ".

وخلال العملية، اندلعت اشتباكات وتم رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، والقاء عبوة تفجيرية بدائية الصنع عليها.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء أن الحملة الإسرائيلية تركزت بشكل أكبر في الخليل، حيث اعتقل أربعة شبان.

وأضافت الوكالة أن مداهمات قوات الاحتلال شملت عدة مناطق بالضفة الغربية، منها مخيم العين في نابلس، والذي شهد اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

واستشهد أكثر من مئة فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وقتل نحو 20 إسرائيليا خلال هجمات متفرقة في الضفة وفي مدن إسرائيلية في ظل تصاعد وتيرة التوتر الأمني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.