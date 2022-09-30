مقتل 19 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا بكابول

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ)

قال مسؤولو أمن في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن 19 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب 27 آخرون، في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا بحي شيعي في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان: "استهدف منفذ الهجوم مركز كاج التعليمي، أثناء إجراء اختبار تجريبي للقبول بالجامعات.

وتردد أن معظم الضحايا من الفتيات.

وعندما استولت طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي، أغلقت الحركة المدارس أمام تعليم الفتيات. ومنذ ذلك الحين، أتاحت المؤسسات التعليمية الخاصة الفرصة لهن لمواصلة التعليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن تنظيم داعش الإرهابي كان أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة في الماضي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تكررت التفجيرات الدموية، التي غالبا ما تبناها تنظيم داعش، واستهدفت في معظمها أقليات دينية، ومسؤولين من الحركة.