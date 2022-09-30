أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا تنضم إلى روسيا الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو/كييف - (د ب أ)

من المقرر أن تنضم أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع معاهدات الضم في حفل يقام في قاعة سانت جورج بقصر الكرملين الكبير، في الساعة الثالثة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

كما يعتزم بوتين إلقاء كلمة خلال الحفل، الذي من المتوقع أيضا أن يحضره قادة الأقاليم الأربعة المعينون من قبل موسكو.

وأجرت سلطات الاحتلال الروسية استفتاءات في أقاليم لوهانسك ودونيتسك و زابوريجيا وخيرسون، وقالت إن النتائج أظهرت تأييدا بأغلبية ساحقة لصالح الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

ونددت أوكرانيا والقوى الغربية بالتصويت الذي استمر خمسة أيام وانتهى يوم الثلاثاء، وقالوا إن النتائج كانت مقررة سلفا ولن يتم الاعتراف بها دوليا. ووردت تقارير تشير إلى أن السكان أجبروا على التصويت تحت تهديد السلاح في بعض الأحيان.

وفي بعض المناطق، أعلنت سلطات الاحتلال عن نسبة تأييد للانضمام إلى روسيا تزيد عن 99%.

وكانت القوات الروسية قد احتلت المناطق الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الغزو في فبراير الماضي.

ويمثل دمجهم في الأراضي الروسية تصعيدا دراماتيكيا في حرب بوتين المتعثرة والمستمرة منذ سبعة أشهر.

وقال الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، إن موسكو ستعتبر الهجمات الأوكرانية على المناطق التي تنضم هجمات على روسيا نفسها وستستخدم جميع الوسائل للدفاع عنها - في إشارة مستترة إلى الأسلحة النووية.

وإلى جانب شبه جزيرة القرم، فإن ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، على الرغم من أن كييف استعادت بعض الأراضي المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة.