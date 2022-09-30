روسيا تدين تصريحات جوتيريش بشأن الاستفتاءات في أربع مناطق "محتلة" بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب ا)

أدانت موسكو تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن الاستفتاءات لانضمام أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، إن تصريحات جوتيريش بشأن الاستفتاءات على "انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، مؤسفة وتتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوليانسكي: "يؤسفنا أن الأمين العام قرر القيام بدور قد يؤثر على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الفترة التي تسبق المبادرة.... لمناقشة مسألة الاستفتاءات في الجمعية العامة".

وأكد بوليانسكي أن الأمين العام يُظهر "النهج الانتقائي" نفسه الذي تتبعه الدول الغربية بشأن أوكرانيا.

كان جوتيريش شجب أمس الخميس، بشدة خطط روسيا الرامية إلى ضم أراضى أوكرانية، ووصف هذه الخطوة بأنها تحرك لا قيمة له من الناحية القانونية.

وبحسب "سبوتنيك"، جرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري في المناطق الأربع

وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، وصوت في جمهورية دونيتسك 99.23%، للانضمام إلى روسيا، وفي لوهانسك 98.42 %، وفي خيرسون 87.05 وفي زابوريجيا 98.11% .