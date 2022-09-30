أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الجمعة

يقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوى أمس.

محمد يوسف

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