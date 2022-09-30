أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوى أمس.
يقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات
الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و8 جنيهات.
الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.
الرمان بين 5 و10 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 7 و9 جنيهات.