GV العقارية تستهدف زيادة أعمالها إلى 30 مليار جنيه في 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – صفاء أرناؤوط:

قال شريف حموده رئيس مجلس إدارة مجموعة GV للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها بالسوق العقاري المصري إلى 30 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة، موضحًا أن كافة مشروعات الشركة بالشراكة مع الدولة.

وتأسست شركة GV للتنمية العمرانية عام 2019 وتمتلك محفظة متنوعة من المشروعات ما بين سكني تجاري صناعي، في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، إضافة لمشروعات إعادة التطوير.

مدينة طربول الصناعية

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أضاف حموده، أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات تتمثل في مدينة طربول الصناعية وهوالمشروع الرئيسي للشركة يقع على مساحة 109 مليون متر مربع بالجيزة، وتستهدف الشركة تسليم 300 مصنع بالمدينة بالإضافة على تسليم سوق الجملة أيضًا خلال العام الحالي.

وتضم طربول عدة مناطق استثمارية منها وادي تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك.

وايت ساند الساحل الشمالي

ويعد مشروع وايت ساند الساحل الشمالي ثاني مشروعات على مساحة 186 فدان، بإجمالي استثمارات 11 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه على 5 سنوات ومن المخطط أن يتم تسليم أول مرحلة منه خلال 2024، وفقًا لتصريحات رئيس الشركة.

مشروع التجمع الخامس

وكشف حموده" عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث تعتزم GV إطلاق النادي الخاص بها بمنطقة التجمع الخامس وذلك تزامنًا مع نهاية العام الحالي 2022، مضيفًا أن الشركة شاركت بمشروعاتها طربول الصناعية ووايت ساند الساحل وكرير سيتي وغم سكوير بورسعيد خلال معرض سيتي سكيب الذي انعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، وقدمت عروضًا وأنظمة سداد مختلفة تراوحت ما بين 6 وحتى 8 سنوات.

استمرار الطلب على العقار

وقال إن السوق العقاري المصري قبل وبعد جائحة كورونا، أثبت قوته وصموده في مواجهة الأزمات، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على العقار بشكل كبير خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

الاستثمار في العقارات

وأكد حموده، أن العقار ملاذ آمن للمستثمر الصغير والمتوسط، وذلك في ظل انخفاض قيمة العملة، مضيفًا أنه يؤيد العملة الحرة، لأن التحكم العملة لفترة طويلة ثم تعويمها بشكل مفاجئ يؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات.

40% ارتفاع بالتكلفة الإنشائية

وحول ارتفاع أسعار المواد الخام، قال إن تكلفة إنشاء المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% الأمر الذي دفع المطورين لرفع سعر منتجهم العقاري بنسبة 15%، موضحًا أن تأثير ارتفاع التكلفة يختلف من مطور لآخر حسب طبيعة كل مشروع.

ووجه شريف حموده عدة نصائح للعميل المقبل على شراء وحدة سواء بغرض الاستثمار أو السكن خلال الفترة الحالية، منها الشراء على حسب الإمكانيات المتاحة للتمكن من دفع الأقساط، والتركيز عند الشراء على تصميم المشروع ونسب التحميل الخاصة به.