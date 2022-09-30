الاتحاد الأوروبي يهدد برد فعل قوي على أي هجمات على خطوط أنابيب الغاز

اسماعيل عبد الحي - ذكرت قناة إن.تي.في الألمانية نقلا عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتقد أن سبب التسريب في خط أنابيب نورد ستريم للغاز عمل تخريبي على الأرجح، وهدد بالرد.

وأضاف بوريل في بيان نقلته القناة "أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوروبا غير مقبول بالمرة وسيواجه برد فعل قوي وموحد".

وقال بوريل اليوم الأربعاء إن الاتحاد سيكثف حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب حوادث تسرب الغاز.

وذكر في بيان "تشير كافة المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسربات نتجت عن عمل متعمد".

وتابع "سندعم أي تحقيق يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص ما حدث وسببه، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة مرونتنا في أمن الطاقة".