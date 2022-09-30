انت الان تتابع خبر ماذا يحدث في العاصمة!.. هدوء حذر وسط انتشار أمني كثيف ببغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في العاصمة بغداد".

وتشهد شوارع العاصمة ولا سيما محيط "المنطقة الخضراء"، انتشارا مكثفا للقوات الأمنية توسع بعد عقد جلسة البرلمان، أمس الأول الأربعاء، وبعد قصف صاروخي استهدف المنطقة شديدة التحصين.



ووثقت عدسة السومرية، جزء من الانتشار الأمني ضمن شوارع أبو نؤاس والسعدون وسط بغداد.